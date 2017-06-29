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ДТП в Берлине: столкнулись два трамвая, множество пострадавших

время публикации: 18:00 | последнее обновление: 18:00 блог версия для печати фото
ДТП в Берлине: столкнулись два трамвая, множество пострадавших

В берлинском районе Пренцлауэр-Берг столкнулись два трамвая, идущие навстречу друг другу по маршруту М10. Вв результате этого ДТП пострадали не менее 27 человек. Состояние двух из них медики оценивают как тяжелое.

Об этом происшествии сообщает в четверг, 29 июня, сайт газеты Der Spiege со ссылкой на источник в противопожарной службе немецкой столицы.

На месте столкновения работают около полусотни человек – сотрудники спасательных и противопожарной служб, а также медики.

О причинах ДТП пресса пока не сообщает.

Информация уточняется.

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Четверг, 29 июня 2017 г.
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