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Еврейская школа Лондона под угрозой закрытия - из-за отказа рассказывать детям о гомосексуализме

время публикации: 14:48 | последнее обновление: 15:02 блог версия для печати фото
Еврейская школа Лондона под угрозой закрытия - из-за отказа изучать гомосексуализм

Лондонская школа Vishnitz, где обучаются девочки из ультраортодоксальных еврейских семей, оказалась под угрозой закрытия из-за отказа включить в школьную программу изучение предметов, связанных с ЛГБТ-общиной, и рассказывать детям о гомосексуализме и смене пола.

Об этом пишет в четверг, 29 июня, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на Управление стандартами в образовании (OFSTED).

В статье отмечается, что данное учреждение, расположенное в боро Хакни на востоке британской столицы, провалило уже третью проверку, проводимую этим ведомством. Большинство учащихся этой школы говорит на идиш, преподавание ведется на двух языках, а 50% учебного времени посвящено изучению предметов, связанных с еврейскими историей и религией.

По мнению чиновников OFSTED, руководство школы Vishnitz нарушает Закон о равенстве от 2010 года, запрещающий дискриминацию по причине возраста, инвалидности, расы, пола и сексуальной ориентации.

Результатом такой политики стало, по утверждению сотрудников OFSTED, "ограниченное понимание ряда вопросов, связанных с различием в образе жизни и партнерстве", которое "необходимо в современном обществе".

В то же время чиновники признают, что в остальных областях ученицы этой школы заслуживают похвалы за "позитивный образ мысли, мотивированность к учебе и уверенность в своих силах".

Школа Vishnitz – одно из семи религиозных учебных заведений Великобритании, не прошедших проверку OFSTED в последние несколько недель. В статье отмечается, что британское правительство не требует от школ обучения по единой национальной образовательной программе, однако Департамент образования и OFSTED настаивают на единых стандартах в области полового воспитания.

По мнению чиновников, эти стандарты "активно продвигают фундаментальные британские ценности, такие как демократия, верховенство закона, индивидуальная свобода, уважение и терпимость к различным конфессиям и образу мысли".

из-за отказа изучать гомосексуализм

Лондонская школа Vishnitz, где обучаются девочки из ультраортодоксальных еврейских семей оказалась под угрозой закрытия из-за отказа включить в школьную программу изучение предметов, связанных с ЛГБТ-общиной, и рассказывать детям о гомосексуализме и смене пола.

Об этом пишет в четверг, 29 июня, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на Управление стандартами в образовании (OFSTED).

В статье отмечается, что данное учреждение, расположенное в боро Хакни на востоке британской столицы, провалило уже третью проверку, проводимую этим ведомством. Большинство учащихся этой школы говорит на идиш, преподавание ведется на двух языках, а 50% учебного времени посвящено изучению предметов, связанных с еврейскими историей и религией.

По мнению чиновников OFSTED, руководство школы Vishnitz нарушает Закон о равенстве от 2010 года, запрещающий дискриминацию по причине возраста, инвалидности, расы, пола и сексуальной ориентации.

Результатом такой политики стало, по утверждению сотрудников OFSTED, "ограниченное понимание ряда вопросов, связанных с различием в образе жизни и партнерстве", которое "необходимо в современном обществе".

В то же время чиновники признают, что в остальных областях ученицы этой школы заслуживают похвалы за "позитивный образ мысли, мотивированность к учебе и уверенность в своих силах".

Школа Vishnitz – одно из семи религиозных учебных заведений Великобритании, не прошедших проверку OFSTED в последние несколько недель. В статье отмечается, что британское правительство не требует от школ выполнения единой национальной образовательной программы, однако Департамент образования и OFSTED настаивают на единых стандартах в области полового воспитания.

По мнению чиновников, эти стандарты "активно продвигают фундаментальные британские ценности, такие как демократия, верховенство закона, индивидуальная свобода, уважение и терпимость к различным конфессиям и образу мысли".

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Четверг, 29 июня 2017 г.
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