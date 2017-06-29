29 июня 2017 г.
последняя новость: 13:42
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:23 Жаждущий интернет-славы американец пал жертвой собственного розыгрыша
13:06 В "Шереметьево" задержана израильтянка, пытавшаяся провезти серьги стоимостью полмиллиона долларов
12:48 Председатель КНР посетил Гонконг в честь 20-летия передачи района Китаю
12:14 Санкции ЕС в отношении России продлены: решение альянса вступило в силу
11:15 Неподалеку от берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0
10:48 Казначей Ватикана уходит в отпуск в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах
10:22 Пентагон: Кремль убежден, что США добиваются смены режима в России
09:14 Умер бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев
07:27 Казначея Ватикана обвиняют в сексуальных домогательствах
05:57 Взрыв в университете в Кентукки: значительные разрушения, пострадал один человек
В мире

Председатель КНР посетил Гонконг в честь 20-летия передачи района Китаю

время публикации: 12:48 | последнее обновление: 13:00 блог версия для печати фото
Си Цзиньпин Гонконге. 29 июня 2017 года

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин впервые за время пребывания на своем посту посетил Гонконг, где в честь этого визита ожидаются массовые протесты, сообщает CNN.

Визит Си Цзиньпин приурочен к 20-летней годовщине передачи суверенитета над Гонконгом Китайской Народной республике.

Си Цзиньпин будет находиться в Гонконге с 29 июня по 1 июля. В рамках визита председатель КНР примет участие в торжествах, посвященных годовщине присоединения Гонконга, произведет осмотр военных гарнизонов и примет участие в других торжественных церемониях.

Власти Гонконга, ожидая массовых протестов, принимают экстренные меры безопасности. В частности, некоторые районы города будут заблокированы для движения транспорта и пешеходов.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 29 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017