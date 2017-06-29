Председатель КНР посетил Гонконг в честь 20-летия передачи района Китаю

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин впервые за время пребывания на своем посту посетил Гонконг, где в честь этого визита ожидаются массовые протесты, сообщает CNN.

Визит Си Цзиньпин приурочен к 20-летней годовщине передачи суверенитета над Гонконгом Китайской Народной республике.

Си Цзиньпин будет находиться в Гонконге с 29 июня по 1 июля. В рамках визита председатель КНР примет участие в торжествах, посвященных годовщине присоединения Гонконга, произведет осмотр военных гарнизонов и примет участие в других торжественных церемониях.

Власти Гонконга, ожидая массовых протестов, принимают экстренные меры безопасности. В частности, некоторые районы города будут заблокированы для движения транспорта и пешеходов.