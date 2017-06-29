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Умер бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев

время публикации: 09:14 | последнее обновление: 09:19 блог версия для печати фото
Олег Яковлев

Бывший солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев умер в больнице в возрасте 47 лет. Яковлев находится в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Яковлев был госпитализирован после того, как у него было диагностировано двустороннее воспаление легких.

Певец стал солистом группы "Иванушки International" в 1998 году, после ухода из группы Игоря Сорина. Первой песней Яковлева стала композиция "Тополиный пух", которая до сих пор считается визитной карточкой "Иванушек".

Яковлев ушел из "Иванушек International" в 2013 году, объявив, что намерен начать сольную карьеру.

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