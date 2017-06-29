Украину накажут за отказ впустить в страну российскую певицу Юлию Самойлову

Украина понесет наказание за то, что представительнице России Юлии Самойловой на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" не были предоставлены возможности для участия.

Об этом сообщает в четверг, 29 июня, новостной портал РБК со ссылкой на представителя организатора мероприятия – "Европейский вещательный союз" (EBU).

"Вещатель страны-хозяйки не смог адекватно выполнить свои обязательства по сотрудничеству с EBU в связи с участием российского артиста", – заявил еврочиновник, отметив также, что при организации конкурса были допущены "существенные задержки, которые создавали ненужные трудности".

По мнению EBU, таким образом репутация бренда "Евровидение" была поставлена под угрозу, и Национальная общественная телерадиокомпания Украины заплатит значительный штраф – в соответствии с правилами конкурса. Санкции будут применены к Национальной общественной телекомпании Украины (НАТУ).

Как следует из заявления EBU, замечание также получит российский "Первый канал", отказавшийся транслировать конкурс из-за отсутствия на нем Юлии Самойловой. Национальная общественная телерадиокомпания Украины намерена обжаловать решение EBU, заявил глава правления вещателя Зураб Аласания.