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В мире

Американец, судившийся с редакцией, убил пять сотрудников издания Capital Gazette

время публикации: 06:02 | последнее обновление: 07:50 блог версия для печати фото
Джеррод Уоррен Рамос, убивший сотрудников редакции Capital Gazette
На месте происшествия
На месте происшествия
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Американские СМИ публикуют подробности вооруженного нападения в городе Аннаполис (штат Мэриленд, США) на редакцию газеты Capital Gazette, в результате которого пять человек были убиты, трое получили ранения.

Имена погибших: Рою Хиаасен, помощник редактора новостной службы; Джеральд Фишман, редактор первой полосы; Венди Винтерс, редактор отдела специальных публикаций; Ребекка Смит, помощница в отделе продаж; Джон Макнамара, штатный журналист издания.

Установлено, что нападение совершил 38-летний Джеррод Уоррен Рамос, из Лорела, который в 2012 году подавал на это издание в суд за клевету, но проиграл и не получил компенсацию.

Убийца задержан, в его доме произведен обыск.

Поводом для подачи иска стала статья, опубликованная в июле 2011 года, в которой рассказывалось об уголовном деле против Рамоса, которого обвиняли в домогательствах и угрозах. В материалах дела сообщалось, что этот мужчина, переписываясь через социальную сеть Facebook, угрожал и оскорблял бывшую одноклассницу. Эта женщина написала заявление в полицию, Рамос прекратил переписку с ней, но затем домогательства и угрозы возобновились. В итоге суд приговорил его к трем месяцам лишения свободы условно.

В 2012 году уже Рамос подал в суд на Capital Gazette, обвиняя редакцию в искажении фактов и клевете. Но суд не счел его доводы убедительными, никакой компенсации Рамос не получил, в 2015 году его иск к газете был отклонен.

После неудачи в суде Рамос вел кампанию против Capital Gazette в Twitter, где им был открыт специальный аккаунт с фотографией журналиста, "оклеветавшего" его. В справочной информации аккаунта было написано: "Дорогой читатель, эта страница создана мною для защиты самого себя. Я засужу на чем свет стоит весь округ Анн-Арандел и превращу в трупы коррумпированные карьеры и корпорации". В этом аккаунте Рамос опубликовал сотни негативных "твитов" против Capital Gazette и сотрудников редакции этого издания.

В одной из записей Рамос упоминал стрельбу в редакции парижского сатирического издания Charlie Hebdo, в результате которой были убиты 12 человек.

СМИ отмечают, что аккаунт Рамоса в Twitter не обновлялся с начала 2016 года, но 28 июня 2018 года там появилась надпись с ругательством и требованием "оставить в покое" этого человека.

Судя по имеющимся сведениям, Джеррод Уоррен Рамос тщательно готовился к вооруженному нападению и рассчитывал избежать наказания за убийство. В частности, он специально повредил себе пальцы, стремясь затруднить идентификацию по их отпечаткам. Отправляясь в редакцию 28 июня, он не взял с собой удостоверение личности.

По всей видимости, после задержания Рамос будет отправлен на психиатрическую экспертизу.

Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп был поставлен в известность о ЧП в Мэриленде.

Американские СМИ передали, что после стрельбы в редакции газеты в Аннаполисе полиция приняла решение усилить меры безопасности в редакциях газет Нью-Йорка.

Capital Gazette – одно из старейших изданий США, со своей историей и традициями. Газета специализируется на местных новостях.



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// NEWSru.co.il // В мире // 28 июня 2018 г.
Стрельба в редакции городской газеты в Мэриленде. Есть убитые







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