18+
30 июня 2018 г.
последняя новость: 19:20
Турцией правит султан
О ксенофобии Эйнштейна
Самоуважение, как норма
Загадочный план Трампа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:46 В Италии туристов будут штрафовать за покупку поддельных "дизайнерских" товаров
17:05 Берлинский музей вернул барельеф XV века наследникам еврейской четы Солман
15:23 Петербурженка решила разыскать бесследно пропавшего 10 лет назад мужа
14:39 Двое пожилых людей, переживших Холокост, приняли участие в велопробеге Освенцим–Краков
13:02 JTA: один из сотрудников Capital Gazette, погибших в Аннаполисе, был евреем
10:17 В Китае жертвами ДТП стали 18 человек
09:00 Центр Визенталя: главного военного прокурора Украины следует уволить за антисемитизм
08:35 В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,1
06:46 Замминистра обороны РФ объявил о первом контракте на поставку самолетов Су-57
23:00 В Волгоградской области мошенница с фальшивым дипломом работала педиатром в больнице
Загрузка...
В мире

Израиль бойкотирует сессию Совета ООН по правам человека

время публикации: 29 июня 2018 г., 16:55 | последнее обновление: 29 июня 2018 г., 17:21 блог версия для печати фото
Зал СПЧ ООН

Израиль отказался присутствовать в пятницу, 29 июня, на заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), посвященном принятию доклада по Универсальному периодическому обзору страны, сообщает РИА Новости.

Как уточняет Jerusalem Post, Израиль бойкотирует не одно заседание, а всю 38-ю сессию СПЧ, которая открылась 18 июня и завершится 7 июля.

Универсальный периодический обзор является механизмом Совета по правам человека, в рамках которого четыре раза в год проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека.

Свой универсальный периодический обзор Израиль представлял в конце января этого года. По итогам обзора СПЧ дал Израилю 240 рекомендаций. Среди рекомендаций были такие, как прекращение сноса палестинских домов и отказ от политики поселенческой экспансии (Великобритария), прекращение практики коллективного наказания, такой как блокада отдельных районов или снос домов (Германия).

Напомним, в пятницу, 22 июня, агентство АР сообщило со ссылкой на слова израильских дипломатов в Женеве, что Израиль временно сократил свое участие в работе Совета ООН по правам человека.

В частности, накануне представитель Израиля не участвовал в пленарном заседании Совета; также в четверг, 21 июня, Израиль не присоединился к дискуссии по вопросу о нарушении прав женщин. При этом, израильские дипломаты, выступая с комментарием на условиях анонимности, подчеркнули, что решение пока не принято и ситуация с участием Израиля в работе СПЧ ООН может измениться.

Поскольку Израиль не входит в число сорока семи стран-членов СПЧ ООН, он не может последовать примеру США и выйти из этой организации. Однако израильские источники заметили: не исключено, что Израиль прекратит все контакты с Советом ООН по правам человека.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 июня 2018 г.
Израиль временно сократил свое участие в работе Совета ООН по правам человека
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 июня 2018 г.
Правительство Израиля приветствует выход США из СПЧ ООН
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2018 г.
США официально объявили о выходе из СПЧ ООН







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 30 июня 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018