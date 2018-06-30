Израиль бойкотирует сессию Совета ООН по правам человека

Израиль отказался присутствовать в пятницу, 29 июня, на заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), посвященном принятию доклада по Универсальному периодическому обзору страны, сообщает РИА Новости.

Как уточняет Jerusalem Post, Израиль бойкотирует не одно заседание, а всю 38-ю сессию СПЧ, которая открылась 18 июня и завершится 7 июля.

Универсальный периодический обзор является механизмом Совета по правам человека, в рамках которого четыре раза в год проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека.

Свой универсальный периодический обзор Израиль представлял в конце января этого года. По итогам обзора СПЧ дал Израилю 240 рекомендаций. Среди рекомендаций были такие, как прекращение сноса палестинских домов и отказ от политики поселенческой экспансии (Великобритария), прекращение практики коллективного наказания, такой как блокада отдельных районов или снос домов (Германия).

Напомним, в пятницу, 22 июня, агентство АР сообщило со ссылкой на слова израильских дипломатов в Женеве, что Израиль временно сократил свое участие в работе Совета ООН по правам человека.

В частности, накануне представитель Израиля не участвовал в пленарном заседании Совета; также в четверг, 21 июня, Израиль не присоединился к дискуссии по вопросу о нарушении прав женщин. При этом, израильские дипломаты, выступая с комментарием на условиях анонимности, подчеркнули, что решение пока не принято и ситуация с участием Израиля в работе СПЧ ООН может измениться.

Поскольку Израиль не входит в число сорока семи стран-членов СПЧ ООН, он не может последовать примеру США и выйти из этой организации. Однако израильские источники заметили: не исключено, что Израиль прекратит все контакты с Советом ООН по правам человека.





