Расследование пожара в Кемерове: версии следствия

По делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове были предъявлены обвинения пяти фигурантам. 28 марта, спустя два дня после пожара, суд постановил арестовать всех пятерых до 25 мая.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 109 УК РФ), "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" (ст. 219 УК РФ) и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238 УК РФ).

Все подозреваемые отрицают свою вину. В случае обвинительного вердикта всем пятерым грозит до 10 лет лишения свободы.

Надежда Судденок, управляющая ТРЦ "Зимняя вишня". Ее обвиняют по приведенным выше статьям. По версии следствия, в ТРЦ не проводились инструктажи по пожарной безопасности. Следователи убеждены, что именно управляющая отвечает за своевременное оповещение посетителей и организацию эвакуации при пожаре.

Сергей Антюшин, охранник. Он на момент пожара дежурил на пульте охраны в ТРЦ "Зимняя вишня". По версии следствия, Антюшин отключил систему оповещения при пожаре и не вызвал пожарных. Антюшин утверждает, что система оповещения не работала, и что он вызвал пожарных.

Игорь Полозиненко, глава компании "Системный интегратор", обслуживавшей пожарную сигнализацию в "Зимней вишне". Полозиненко, по мнению следствия, несет ответственность за то, что в ТРЦ не сработала система оповещения и система тушения пожаров. Сам Полозиненко обвиняет в отключении системы охранника Антюшина.

Александр Никитин, электромонтер "Системного интегратора". Он, по данным прокуратуры, занимался обслуживанием системы пожаротушения, не имея при этом профильного образования. По профессии Никитин является кондитером.

Георгий Соболев, технический директор компании "Кемеровский кондитерский комбинат". Компания владеет сгоревшим торговым центром. По данным следствия, Соболев знал о неисправности противопожарной системы, но не принял мер по их устранению.

Причины возгорания

Очаг возгорания находился на игровой площадке на четвертом этаже, где также расположены кинозалы.

Издание "Коммерсант" сообщает, что версии двух ведомств, ведущих следствие в связи с пожаром в ТРЦ, разошлись. Следственный комитет России (СКР) считает, что причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке. Соответственно, СКР возлагает вину за пожар на сотрудников "Зимней вишни". При этом сотрудники МЧС выдвигают версию о поджоге (умышленном или неумышленном). На этой же версии настаивают сотрудники ТРЦ.

В частности, в суде Надежда Судденок возложила вину на "группу подростков нерусской внешности", которые 25 марта были замечены, по ее словам, на четвертом этаже ТРЦ. "Сотрудник, инструктор детского аттракциона, услышала в этот момент хлопок, повернулась на хлопок и увидела столп огня, огромный столп огня. Это поролоновая куча рядом с батутами. Следовательно, я считаю, что это был поджог", – заявила Судденок.

Противопожарная защита и система оповещения

Следователи обоих ведомств отмечают полное невыполнение управляющими ТРЦ "компенсирующих мероприятий по пожарной безопасности". Кроме того, установлено, что в торговом центре не сработала система противопожарной защиты.

По предварительным данным, вследствие сбоев и самопроизвольных включений система была переведена на ручной режим. Отвечающий за включение системы охранник Сергей Антюшин систему не включил.

По словам отца охранника, задержанного ранее по подозрению в отключении пожарной сигнализации, тревожная система была выключена еще 18 марта, потому что она все время ложно срабатывала, его сын пожаловался начальству, и тогда кто-то ее отключил. Он подчеркивает, что его сын этого сделать сам не мог, поскольку не знал, как отключается сигнализация.

Антюшин настаивает на том, что внутренняя система зафиксировала возгорание, после чего он сразу вызвал пожарных.

Двери

Двери от эвакуационных лестниц были заперты. Эти двери обычно оборудуются магнитными замками, которые должны разблокировать двери после отключения электричества. Пока не выяснено, почему двери были заблокированы. По одной из версий, это было сделано "ради безопасности" посетителей.

Также не установлено, почему была заперта дверь в кинотеатр – главная причина большого количества жертв. По одной из версий, двери в кинотеатры запирали дабы избежать проникновения в зал безбилетников.

При этом управляющая ТРЦ Надежда Судденок утверждает, что двери в кинозалы не запирали, и предполагает, что дверь мог запереть кто-то из зрителей.

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший при пожаре всю семью, записал видеообращение, в котором утверждает, что получил доступ к записям камер наблюдения торгового центра и пришел к выводу, что в момент возгорания двери в кинозалы не были заперты. Дверь запер, по словам Вострикова, один из зрителей – из-за сильного задымления.

Утверждения Судденок и Вострикова не подтверждены следственными органами.

Примечательно, что о закрытых дверях в "Зимней вишне" ранее доложил президенту Путину председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Выяснилось, что многие двери, где находилась в основном молодежь, а это четвертый этаж, там, где комнаты игр для молодежи и три кинозала, где в основном молодежь, они были заблокированы, закрыты", – говорил он на совещании в Кемерове. "Почему?" – спросил Путин. "Мы сейчас выясняем, почему это сделано, – ответил глава СК. – Одна из версий – для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса, и никто не зашел и не вышел".

Контролеры

По правилам, у дверей (заперты они или нет) должен дежурить контролер. Следствие пока не установило, где находился контролер на момент начала пожара.

В тот день у дверей кинозалов дежурили два контролера – Наталья Наймушина и Олеся Богатенко. Надежда Судденок показала на допросе, что сразу после начала пожара обе женщины ей доложили, что в кинозалах никого нет.

При этом ни Наймушина, ни Богатенко, не были арестованы и не являются фигурантами дела. СМИ сообщали, что Наталья Наймушина была допрошена следователями, однако информация о ее показаниях не публикуется.

Действия сотрудников и спасателей

Прокуратура Кемеровской области начала проверку жалоб на бездействие пожарных и полиции во время пожара в торговом центре. Жалобы, по данным СМИ, поступили в прокуратуру от трех человек. По мнению этих людей, бездействие пожарных и полиции привели к высокому числу жертв.

Среди тех, кто подал жалобу, супруги Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, у которых при пожаре погибли невестка, дочь и трое внуков. По их данным, жалобу подала еще одна семья.

По словам Востриковой и Сабадаша, сотрудники торгового центра бездействовали, а пожарные, прибывшие на место первыми, говорили, что ничем не могут помочь, поскольку у них нет "спецсредств" и они ждут бригаду спасателей.

Вострикова получила звонок от дочери, находившейся в кинозале, в 16:03. По словам женщины, пожарные начали работать на этаже только в 16:40.

При этом руководство МЧС Кемеровской области отрицает все обвинения и утверждает, что пожарные и спасатели действовали согласно инструкции и сделали "все, что могли".

Глава СК Александр Бастрыкин в ходе доклада в Кремле также указал на бездействие сотрудников ТЦ: "Значительная часть сотрудников этого центра, которые должны были помогать людям покинуть центр, самые первые покинули здание центра, и люди были вынуждены спасаться самостоятельно".

Техническое состояние ТРЦ "Зимняя вишня"

Торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня" был построен на месте советской кондитерской фабрики, снесенной в 2007 году. Торговый центр должен был полностью открыться в 2013 году, а в августе 2012 года сотрудники Госпожнадзора провели плановую проверку пожарной безопасности и нашли множество нарушений. Тогда же были оштрафованы сотрудники компании, которая являлась владельцем ТРЦ (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат"). Штрафы получили также некоторые арендаторы ТРЦ. В 2013 году состоялась еще одна проверка. Согласно отчету Госпожнадзора, владелец ТРЦ устранил все обнаруженные в 2012 году нарушения.

В 2016 году должна была быть проведена еще одна плановая проверка, однако ее не провели – вероятно, в связи с тем, что ООО "Зимняя вишня Кемерово", арендовавший значительную часть площадей комплекса и отвечавший за детский развлекательный центр и кинотеатры, числится в реестре предприятий малого и среднего бизнеса, формально не подлежащих проверке.

Отметим, что Бастрыкин в ходе доклада Путину заявил, что инспекторы проверяли ТРЦ "мягко говоря, не слишком добросовестно".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. 25 марта 2018 года

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове начался около 16:00 по местному времени. В кинозалах на четвертом этаже, где возникло возгорание, на дневном сеансе находилось множество взрослых и детей.

Десяткам людей удалось спастись. Взрослые спасали детей, а потом возвращались, чтобы спасти других, некоторые из них погибли.

Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Тушение пожара и разбор завалов продолжалось более суток. Для тушения пожара и поисково-спасательной операции были задействованы более 500 сотрудников МЧС России.

По состоянию на утро четверга, 29 марта, в кемеровских больницах остаются 12 человек, пострадавших в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Еще 67 пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Жертвами пожара стали не менее 64 человек. Из них 41 ребенок. Точное число пропавших без вести неизвестно, однако МЧС утверждает, что пропавших без вести нет.

Официально опознаны 27 человек. Для опознания остальных понадобится генетическая экспертиза.

В среду, 28 марта, состоялись похороны 14 жертв пожара.





