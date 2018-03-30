Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге и высылает 60 дипломатов

В четверг, 29 марта, глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что в качестве ответных мер в отношении США будет закрыто генконсульство в Санкт-Петербурге и высланы 60 американских дипломатов.

"В эти минуты посол США в РФ Джон Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание ответных мер в отношении США, - сказал он. - Они включают высылку аналогичного количества дипломатов и наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства в Санкт-Петербурге", - цитирует ТАСС главу МИД РФ.

На фоне международного скандала, вспыхнувшего после отравления в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, более двадцати стран Европы, а также США и Канада объявили о высылке российских дипломатов. На треть сократит число сотрудников российского представительства NATO.

В Кремле убеждены, что за массовой высылкой российских дипломатов стоят США.

Отметим, что МИД Израиля не комментирует высылку дипломатов из стран Европы. А также не делал никаких заявлений по поводу того, планирует ли Иерусалим пойти на подобные меры.