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В мире

Пожар в тюрьме в Венесуэле, около 70 погибших

время публикации: 08:08 | последнее обновление: 08:08 блог версия для печати фото
У тюрьмы в Венесуэле. 29 марта 2018 года
У тюрьмы в Венесуэле. 29 марта 2018 года
У тюрьмы в Венесуэле. 29 марта 2018 года

В среду, 28 марта, в тюрьме, расположенной в венесуэльском городе Валенсия (столица штата Карабобо, на севере страны), начался бунт, во время которого, при невыясненных пока обстоятельствах, возник пожар.

По официальным данным, погибли 68 человек – об этом заявил в твиттере генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб. Местные СМИ пишут о 78 погибших и отмечают, что выживших среди заключенных нет, или их немного. Списки жертв власти пока не публикуют.

Представитель руководства штата Карабобо Джезус Сантандер заявил, что число погибших будет уточнено в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Около здания тюрьмы, оцепленного полицией, собрались сотни родственников заключенных. До позднего вечера им не предоставляли никакой информации. Для разгона толпы был применен слезоточивый газ.

В настоящее время проводится расследование, к которому подключены четыре прокурора.

В штате Карабобо объявлен траур.

По предварительным данным, все началось с бунта в изоляторе, во время которого прогремел взрыв. По версии администрации, заключенные во время беспорядков подожгли матрасы и начался пожар. Вероятно, целью поджигателей была паника, во время которой они рассчитывали сбежать.

Известно, что есть погибшие и раненые среди полицейских и охранников. Кроме того, погибли две женщины, пришедшие на свидания со своими родственниками.

Судя по публикациям в венесуэльской прессе, пожар возник не в тюрьме (хотя западные СМИ пишут о тюрьме), а в переполненном следственном изоляторе, рассчитанном на 60 заключенных.

Во многих публикациях по поводу трагедии в венесуэльском СИЗО отмечается, что такого рода заведения в этой стране не только переполнены, но и зачастую не контролируются охраной – заключенные могут быть вооружены, имеют свободный доступ к наркотикам и алкоголю.

По сообщениям Reuters, Sky News и венесуэльских СМИ

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