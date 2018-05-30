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В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко

время публикации: 29 мая 2018 г., 21:40 | последнее обновление: 29 мая 2018 г., 23:23 блог версия для печати фото
Аркадий Бабченко
СМИ: в Киеве совершено покушение на Аркадия Бабченко

В Киеве стреляли в Аркадия Бабченко. По дороге в больницу в карете "скорой помощи" журналист скончался от полученных ран.

Убийство произошло в Днепровском районе Киева, на Никольско-Слободской улице, в квартире журналиста. "Скорую" вызвала жена Бабченко. Согласно заявлению пресс-службы МВД Украины, супруга журналиста была в ванной, когда услышала несколько хлопков. Вернувшись в комнату, она обнаружила мужа в крови.

По данным журналиста Айдера Мужбаева, первым сообщившего о трагедии, Бабченко был убит тремя выстрелами в спину на пороге своей квартиры.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что основной версией мотива убийства является "профессиональная деятельность" журналиста.

28 мая Бабченко написал в соцсетях: "Когда доверенное лицо президента в открытом доступе размещает предложение о твоем убийстве". Пост в Facebook был убран, однако в Twitter журналиста осталась ссылка на удаленную публикацию.

Следственный комитет России немедленно сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве Бабченко.

"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", – говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Комментарий МИД России: "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию".

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с "Новой газетой" и другими изданиями. Участвовал в обеих чеченских войнах. Является основателем проекта "Журналистика без посредников".

В 2017 году в связи с угрозами в свой адрес Бабченко покинул Россию. Жил в Праге и некоторое время в Израиле. Затем переехал в Киев, где вел передачу на крымскотатарском телеканале ATR.

Бабченко был последовательным и жестким критиком агрессии российских властей в адрес Украины.

Последняя публикация Аркадия Бабченко в Facebook:



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