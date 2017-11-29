Северная Корея: испытана новая ракета, способная поразить цель в любой точке США

Власти КНДР заявили в эфире государственного телевидения, что 29 ноября была успешно испытана новая баллистическая ракета "Хвасон-15", способная поразить цель в любой точке США.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты. В сообщении говорилось, что запуск был осуществлен на рассвете с пусковой площадки в Пхенсоне.

Позже была опубликована информация о том, что северокорейская ракета достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев 960 километров, и упала в 250 км от префектуры Аомори – в исключительной экономической зоне Японии. В комментарии министра обороны Ицунори Онодэры было отмечено, что, очевидно, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что траектория полета ракеты была выше, чем у всех испытанных КНДР ранее.

Западные эксперты скептически отреагировали на заявление Пхеньяна по поводу способности новой ракеты "Хвасон-15" поразить любую цель на территории США, то есть преодолеть расстояние 10-11 тысяч километров и поразить заданную цель. Хотя северокорейские ракеты, безусловно, представляют серьезную угрозу для Южной Кореи, Японии и даже для американских военных на Гуаме.

В сентябре этого года доктор Авнер Голов, сотрудник израильского Института исследований в области национальной безопасности (INSS), который специализируется на проблеме ядерного оружия Ирана и КНДР, в интервью NEWSru.co.il пояснял: "Под "бомбой" подразумевается способность Пхеньяна нанести ядерный удар по американским городам. Есть ли у них ракеты, способные достигнуть США и при этом нести ядерные боеголовки?.. Пока у них таких ракет нет и в ближайшие года полтора-два не будет. А за это время американцы должны принять решение".





