Среди фото-2018 от Reuters мертвая девочка в Газе, якобы погибшая вследствие действий ЦАХАЛа

Международное информационное агентство Reuters 28 ноября опубликовало традиционную подборку из 100 фотографий года. Среди снимков, сделанных в 2018 году, в этой подборке есть несколько фотографий, сделанных в Израиле и Палестинской автономии, включая Газу.

74-й в этом списке оказалась фотография Мухаммада Салема, сделанная в Газе 15 мая 2018 года. Как отмечает директор израильского отделения международной организации CAMERA Тамар Стернталь, агентство Reuters при публикации этого снимка в подборке 2018 года дало подпись, в которой ЦАХАЛ фактически обвиняют в убийстве восьмимесячной девочки, умершей в Газе, хотя даже министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, признало, что израильские военные не были причастны к смерти этого ребенка.

Подпись к фотографии Салема в ленте Reuters гласит: "Родственница скорбит, держа на руках тело 8-месячной палестинской девочки Лайлы аль-Гандур, которая умерла, надышавшись слезоточивым газом во время акции протеста против переноса посольства США в Иерусалим, проходившей на границе Израиля и Газы" (точно таким же текст подписи был при первой публикации 15 мая).

На самом деле, как было установлено в ходе расследования, проведенного израильскими властями, восьмимесячная Лайла Ануар аль-Гандур умерла от тяжелой болезни крови (в таком же возрасте в 2017 году от аналогичного заболевания умер ее брат). Уже мертвой родственники принесли ее к границе, где проходил "марш возвращения", а потом объявили, что ребенок умер, отравившись слезоточивым газом. Согласно публиковавшейся ранее информации, ХАМАС заплатил или обещал заплатить этой семье 8 тысяч долларов за то, чтобы родственники умершей девочки объявили журналистам, что она погибла из-за действий ЦАХАЛа.

Эта история имела широкий международный резонанс, так как командование ЦАХАЛа и спецслужбы Израиля провели расследование и доказали непричастность израильских военных к смерти Лайлы.

Если 15 мая пресс-секретарь министерства здравоохранения Газы Ашраф аль-Кидра называл Лайлу аль-Гандур 59-й жертвой "великого шествия" в границе Газы, то уже 25 мая минздрав Газы удалил ее имя из списка жителей сектора, убитых израильскими военными. Это было сделано после того, как агентство Associated Press опубликовало заявление врача из Газы, который, на условиях анонимности, сказал, что не верит в гибель этого ребенка от последствий отравления слезоточивым газом, так как девочка до событий на границе была очень тяжело больна, и вряд ли родители понесли бы ее туда, где проходили массовые протестные акции. После этого пресс-секретарь минздрава Газы Ашраф аль-Кидра заявил, что имя этой девочки не входит в число "мучеников", ведомство ждет данных экспертизы о причинах ее смерти. По его словам, семья привезла мертвого ребенка в больницу, заявив, что девочка умерла от удушья после того, как надышалась слезоточивым газом. По утверждению аль-Кидры, власти Газы с самого начала с сомнением относились к словам родителей этой девочки. Однако это не помешало пропагандистам ХАМАСа объявить, что Лайла аль-Гандур была убита израильтянами.

Вскоре после этого военные задержали 20-летнего родственника Лайлы, который рассказал, что на самом деле она умерла от заболевания крови.

Тем не менее, по прошествии более полугода после описываемых событий, агентство Reuters вновь фактически обвинило израильских военных в причастности к гибели Лайлы аль-Гандур.





