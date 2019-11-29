Инцидент на Лондонском мосту признан терактом

Глава антитеррористического подразделения полиции Лондона Нил Басу объявил, что инцидент, происшедший в пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту, является терактом, сообщает Daily Mail.

Несколькими часами ранее террорист, вооруженный ножом, напал на прохожих на Лондонском мосту, в результате чего, по меньшей мере, пять человек были ранены. Позднее стало известно, что двое из них скончались.

Злоумышленника остановили шестеро мужчин, скрутивших и удерживавших его до появления сотрудников полиции. Один из них вырвал из рук злоумышленника нож. Прибывшие на место бойцы спецподразделения застрелили террориста. На его теле был обнаружен муляж взрывного устройства.

Мотивы террориста пока неизвестны. Ведется расследование.

Сотни людей, находившись в районе Лондонского моста, бросились бежать, услышав стрельбу. Некоторые из них в спешке упали, им потребовалась помощь, чтобы подняться на ноги. Несколько человек впали в шоковое состояние. К месту происшествия прибыли машины "скорой помощи".

Мэр Лондона Садик Хан поблагодарил граждан, которые обезвредили и удерживали до прибытия полиции злоумышленника, нападавшего, по заявлениям очевидцев, на прохожих на Лондонском мосту, отмечает РИА Новости.

В социальных сетях сразу после происшествия появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека. На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.

Инцидент произошел через два с половиной года после теракта на Лондонском мосту в июне 2017 года, когда погибли восемь человек, и 48 были ранены.





