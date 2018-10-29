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Авиакатастрофа в Индонезии, разбился пассажирский Boeing 737-800

время публикации: 05:48 | последнее обновление: 07:18 блог версия для печати фото
После вылета из Джакарты разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Lion Air, на борту которого находились 189 человек
После вылета из Джакарты разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Lion Air, на борту которого находились 189 человек
После вылета из Джакарты разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Lion Air, на борту которого находились 189 человек

В понедельник, 29 октября, вскоре после вылета из Джакарты разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Lion Air, следовавший рейсом JT610 в Панкалпинанг (остров Банка).

Лайнер пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. Он упал в море около западного побережья острова Ява. Обломки самолета находятся на глубине 30-40 метров.

На борту самолета находились 189 человек: 181 пассажир (в том числе трое детей), два пилота и шесть бортпроводников. Судя по имеющимся данным, все они погибли.

Среди пассажиров этого рейса могли быть иностранцы. Сведения о погибших уточняются.

Lion Air считается крупнейшей частной авиакомпанией Индонезии. Самолеты этой компании выполняют рейсы в Сингапур, Вьетнам, Малайзию, Саудовскую Аравию, а также осуществляют внутренние перевозки.

Предыдущая крупная авиакатастрофа произошла в Индонезии 30 июня 2015 года. Тогда в результате крушения самолета Hercules C-130 погибли более 140 человек.

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