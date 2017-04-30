Президент без команды. 100 дней Трампа по оценке эксперта Павла Палажченко

Прошло 100 дней со дня инаугурации президента США Дональда Трампа. Подвести итоги этого промежуточного этапа деятельности 45-го президента США мы попросили российского политического аналитика Павла Палажченко – специалиста по Соединенным Штатам, который многие годы был переводчиком Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварднадзе, а сейчас возглавляет отдел международных связей "Горбачев-Фонда".

Сто дней – символический период или промежуток, действительно позволяющий судить о новой администрации?

Это, конечно, условный промежуток, но в Америке он значим, особенно для СМИ, а Трамп буквально одержим СМИ и поэтому стремился добиться каких-то результатов, которые можно было бы представить как успехи. Достаточен ли этот срок, чтобы судить о новой администрации? По-моему, да. Основные ее особенности проявились вполне определенно. Это отсутствие серьезной программы, внутренние противоречия, конъюнктурность, примитивная эмоциональность и некомпетентность первого лица.

Трамп пришел к власти под лозунгом Make America Great Again. Однако складывается впечатление, что, по меньшей мере, во внутренней политике, он продолжает курс Обамы. Obamacare остался в силе, как и NAFTA.

Трамп не продолжает курс Обамы, он просто оказался не в состоянии сделать обещанный "разворот" и вообще добиться чего-то существенного на внутренней арене. Obamacare – не "декрет", который можно отменить таким же декретом, а сложный компромисс, который, как выяснилось, когда пришлось переходить от слов (демагогии) к делу, устраивает многих. Когда республиканцы (во всяком случае, многие из них) почувствовали, что за слом этой конструкции придется заплатить большую цену, они пошли на попятную, и Трамп ничего не смог с этим поделать. Что касается NAFTA, то это вопрос не внутренний, а международный, соглашение заключено при Клинтоне, и максимум, чего сможет добиться Трамп – каких-то косметических изменений.

Давайте перейдем к внешней политике. Заявления о большом конфликте с КНДР – игра в гляделки, или в городе действительно появился новый шериф? Насколько высока вероятность выхода ситуации из-под контроля?

В корейской проблеме ничего не изменилось: ни характер северокорейского режима, ни способность его вооруженных сил нанести неприемлемый ущерб столице Южной Кореи, ни позиция Китая. Поэтому вся риторика последних недель – пустая болтовня. Ситуация заморожена уже на протяжении многих лет, и в том, чтобы она вышла из-под контроля, никто не заинтересован, в том числе лично Трамп. Думаю, это будет продолжаться еще очень долго.

Роль Китая является ключевой в ситуации вокруг Кореи. Председатель КНР одним из первых посетил Белый дом после прихода Трампа к власти. Мировой порядок Трампа – это Chimerica?

Визит председателя КНР просто продемонстрировал, как легко Трамп отказывается от внешнеполитических обещаний, данных во время предвыборной кампании. У него нет серьезных рычагов давления на Китай. И тем более никакой внешнеполитической концепции, представлений о "мировом порядке". Во время предвыборной кампании он высказывался скорее в духе изоляционизма, и если не изоляционизм, то некоторая сдержанность на мировой арене могли бы стать основой осмысленной внешней политики, но ничего подобного не происходит.

Первое зарубежное турне Трамп совершит на Ближний Восток. Он уже встречался с множеством арабских лидеров. В нашем регионе относились к Обаме с недоверием – причем как Израиль, так и другие традиционные союзники. К чему стремится новая администрация на Ближнем Востоке? В частности – в палестино-израильском урегулировании? В иранском вопросе?

К чему стремится Трамп – очень трудно сказать. Я думаю, прежде всего к каким-то эффектным шагам, которые можно было бы представить как "большой успех". И это не только на Ближнем Востоке. Но ближневосточный материал – очень неподатливый. Добиться чего-то серьезного или хотя бы эффектного очень трудно. Так было не только при Обаме, но и при Буше-младшем, да и при Клинтоне, чьи достижения были реальными, но оказались не очень устойчивыми. В иранском вопросе Трамп постарается создать впечатление, что политика изменилась, но от заключенного при Обаме соглашения не откажется.

Пассивность администрации Обамы позволила России значительно усилить свои позиции в ближневосточном регионе. Насколько изменил ситуацию американский ракетный удар по базе Шайрат в Сирии? Как вообще будут строиться отношения России и США и их лидеров?

Ракетный удар по Сирии – чисто демонстративный жест, который ничего не изменит. Россия получила на части территории Сирии фактический протекторат и из Сирии не уйдет, хотя это обходится ей довольно дорого. Насколько это усиливает ее позиции в ближневосточном регионе в целом – пока не ясно. Вообще, как мне кажется, для любой страны активность в этом регионе – скорее бремя, чем благо.

Самые большие скандалы администрации также связаны с Россией. Способен ли Путин реально повлиять на политику администрации?

По большому счету не способен, но будет пытаться, так как одним из основных принципов его политики является активность на внешнеполитической арене, неприятие статус-кво, целенаправленное продвижение интересов России, как он их понимает.

Хотелось бы узнать ваше мнение о команде Трампа – тем более, после ухода "серого кардинала" Стивена Бэннона.

Команды по существу нет, а то, что есть, малокомпетентно и противоречиво. Бэннон, как мне кажется, человек не способный к реальной политике и на роль "серого кардинала" с самого начала не годился. Трамп все больше будет зависеть от республиканского истеблишмента, что вполне устроит двух человек, которым он по-настоящему доверяет, – дочь Иванку и зятя Джареда. Полноценной команды лично преданных ему людей, как это было, например, у Рейгана или Обамы, у него не будет.

И последний вопрос к вам как к переводчику. Ваше мнение о языке американского президента?

Язык Трампа довольно примитивный и неупорядоченный. Я где-то читал, что когда речь идет о проблемах бизнеса, он чуть ли не преображается, и есть надежда, что по мере освоения политического материала его речь будет становиться более организованной и осмысленной, но пока этого не заметно.

Материал подготовил Павел Вигдорчик





