МВД Германии объявило "Хизбаллу" вне закона

Министерство внутренних дел Германии объявило политическое крыло ливанской террористической организации "Хизбалла" вне закона в дополнение к боевому крылу, уже давно включенному в "черный список". Соответствующий указ был подписан федеральным министром Хорстом Зихофером.

Минувшей ночью правоохранительные органы в четырех городах страны провели обыски в помещениях структур, подозреваемых в принадлежности к "Хизбалле". В частности, были проведены операции в мечетях "Эль-Иршад" (Берлин), "Аль-Мустафа" (Бремен), "Имам-Махди-Центрум" (Мюнстер), а также в "Ливанском эмиграционном центре" в Дортмунде, являвшихся частями международной сети сбора пожертвований для "Хизбаллы".

По оценке германских служб безопасности, в стране проживают около 1.050 активистов ливанской террористической организации.

Следствием решения МВД станет замораживание в германских банках всех активов, принадлежащих "Хизбалле", и арест ее имущества на территории Германии. Под запрет попадает использование символики организации на демонстрациях

Напомним, что в конце декабря 2019 года парламент Германии принял резолюцию, призывающее федеральное правительство запретить деятельность "Хизбаллы" на территории Германии.

Бундестаг призвал не делать различий между политической структурой группировки и ее боевым крылом, которое уже внесена в созданный ЕС список террористических организаций.

""Хизбалла" ведет террористическую войну против Израиля, финансируя свою деятельность при помощи глобального преступного синдиката. Учитывая особенную ответственность Германии, мы призываем запретить деятельность группировки", - заявил пресс-секретарь блока ХДС/ХСС Матиас Мидельберг.

В середине января 2020 года политическое крыло "Хизбаллы" было объявлено террористической организацией в Великобритании. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил по этому поводу: "Хизбалла продолжает попытки дестабилизировать хрупкую ситуацию на Ближнем Востоке, и мы больше не можем по-разному относиться к ранее запрещенному военному крылу и политической партии".

На текущий момент "Хизбалла" признана террористической организацией властями США, Израиля, Великобритании, Германии, Канады, Австралии, Нидерландов, Аргентины, Парагвая, Гондураса, Лигой арабских государств, Советом сотрудничества стран Персидского залива. Европейский Союз в целом признает террористической организацией только военное крыло "Хизбаллы", продолжая сотрудничать с политическим руководством ливанской "Партии Аллаха".





