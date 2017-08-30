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14:00 30 лет спустя: полиция Лондона возобновляет расследование убийства легендарного палестинского карикатуриста
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30 лет спустя: полиция Лондона возобновляет расследование убийства легендарного палестинского карикатуриста

время публикации: 14:00 | последнее обновление: 14:32 блог версия для печати фото
30 лет спустя: полиция Лондона возобновляет расследование убийства легендарного палестинского карикатуриста

Лондонская полиция объявила о возобновлении расследования нераскрытого убийства Наджи аль-Али - карикатуриста, создавшего образ палестинского мальчика, ставшего символом борьбы палестинцев за независимость, сообщает The New York Times.

Наджи аль-Али был смертельно ранен выстрелом в затылок 22 июля 1987 года, недалеко от своего места работы - лондонской редакции кувейтского издания "Аль-Кабас". 29 августа художник умер, так и не придя в сознание. Аль-Али был 51 год.

В 30-ю годовщину убийства карикатуриста полиция Лондона объявила, что в связи с преступлением разыскивает двух подозреваемых, и опубликовала фоторобот одного из них. По данным полиции, убийство было совершено двумя мужчинами с ближневосточной внешностью. Скотленд-Ярд не располагает данными подозреваемых.

Известно, что художник регулярно получал угрозы в свой адрес.

Когда Наджи аль-Али было 10 лет, он с семьей попал в лагерь для палестинских беженцев в Ливане. Художник был убежден, судьба палестинцев не волнует ни Израиль, ни арабские страны.

Самой знаменитой работой карикатуриста стал образ десятилетнего палестинского беженца по имени Хандала. Аль-Али постоянно использовал образ Хандалы в своих работах и подчеркивал, что его герой не повзрослеет, пока не вернется домой.



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