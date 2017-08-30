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В мире

После жертв и разрушений в Техасе ураган "Харви" ударил по Луизиане

время публикации: 14:20 | последнее обновление: 14:20 блог версия для печати фото
Ураган "Харви"

Ураган "Харви", жертвами которого стали в Техасе несколько десятков человек, в среду, 30 августа, обрушился на штат Луизиана, в 2005 году тяжело пострадавшего от урагана "Катрина".

- Наводнение после урагана "Харви" в Техасе. Фоторепортаж

Тропический ураган привел к сильным осадкам к западу от города Камерон. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни "Харви" ослабнет и двинется на северо-восток.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. 28 августа ветер постепенно стих, но значительный ущерб был причинен наводнением. Сильные дожди в зоне бедствия продолжаются, в районе Хьюстона за эти дни выпало более 1200 мм осадков.

Согласно официальным данным, жертвами урагана стали не менее 17 человек, однако американские СМИ сообщают, что число жертв может оказаться гораздо выше.

Ситуация в Техасе остается крайне сложной. Около 100 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома.

В поисково-спасательных работах задействованы тысячи людей, в том числе добровольцы.

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Среда, 30 августа 2017 г.
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