СМИ: жертвами урагана "Харви" в Техасе стали десятки людей

По сведениям редакции газеты The New York Times, жертвами урагана "Харви" и последовавшего за ним наводнения стали не менее 30 человек. Сайт газеты The Washington Post пишет о 22 погибших.

- Наводнение после урагана "Харви" в Техасе. Фоторепортаж

Сведения о десятках погибших пока не подтверждены властями Техаса, поскольку в каждом случае проверяется, действительно ли смерть человека стала следствием урагана. Накануне были опубликованы имена восьми человек (в основном пожилых), которые погибли вследствие разрушения их домов ураганом или в результате наводнения.

Ситуация в Техасе остается крайне сложной. Около 100 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома.

В поисково-спасательных работах задействованы тысячи людей, в том числе добровольцы.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час.