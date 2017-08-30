В Магнитогорске убит бизнесмен Камо Арутюнян

Вечером 29 августа на улице Строителей в российском городе Магнитогорск был убит 36-летний предприниматель Камо Арутюнян, сообщает сайт Ура.ру.

По данным следствия, преступник произвел от 10 до 12 выстрелов, шесть пуль попали в голову, две в живот, пишет местный сайт verstov.info. В публикации отмечается, что Арутюнян был одним из руководителей армянской диаспоры в Магнитогорске.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). О задержании убийцы пока не сообщается.

По сведениям СМИ, у стрелявшего был конфликт с Арутюняном.