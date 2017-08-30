30 августа 2017 г.
последняя новость: 10:19
Сын актера убил человека
Когда начинается средний возраст?
На чьи средства живет Сябитова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:54 В Магнитогорске убит бизнесмен Камо Арутюнян
09:34 Ким Чен Ын: пролет ракеты над Японией был "прелюдией" удара по Гуаму
06:23 СМИ: жертвами урагана "Харви" в Техасе стали десятки людей
03:55 Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей
02:48 Известный российский скрипач Дмитрий Коган ушел из жизни в возрасте 38 лет
19:19 В Вильнюсе включен более мощный передатчик для трансляции на Россию "Радио Свобода"
15:52 Вступил в должность новый посол Израиля в Германии
15:10 Дональд Трамп против КНДР: "Рассматриваются все варианты ответа"
12:59 Опубликованы новые сведения о причастности России к попытке госпереворота в Черногории
12:05 В ЛНР "Свидетелей Иеговы" обвинили в работе на СБУ и неонацистские группировки
В мире

В Магнитогорске убит бизнесмен Камо Арутюнян

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати фото
В Магнитогорске убит бизнесмен Камо Арутюнян

Вечером 29 августа на улице Строителей в российском городе Магнитогорск был убит 36-летний предприниматель Камо Арутюнян, сообщает сайт Ура.ру.

По данным следствия, преступник произвел от 10 до 12 выстрелов, шесть пуль попали в голову, две в живот, пишет местный сайт verstov.info. В публикации отмечается, что Арутюнян был одним из руководителей армянской диаспоры в Магнитогорске.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). О задержании убийцы пока не сообщается.

По сведениям СМИ, у стрелявшего был конфликт с Арутюняном.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 30 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017