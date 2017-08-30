Известный российский скрипач Дмитрий Коган ушел из жизни в возрасте 38 лет

Известный скрипач Дмитрий Коган, заслуженный артист России, скончался во вторник, 29 августа, в Москве после тяжелой болезни. Ему было 38 лет.

По информации источника в окружении музыканта, причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает ТАСС.

Прощание с Дмитрием Коганом пройдет в Колонном зале Дома союзов в субботу, 2 сентября, сообщил пианист, народный артист России Юрий Розум.

По словам Розума, близкие Когана надеются похоронить его на Новодевичьем кладбище. "Если добьются, Новодевичье. Но пока добро не дали. Возможно, Троекуровское", – сказал он.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка – известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец – дирижер Павел Коган, мать – пианистка Любовь Казинская. C шести лет Дмитрий начал заниматься игрой на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В десять лет впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать – с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 1996-1999 гг. Коган – студент Московской консерватории и, практически одновременно (1996-2000 гг.), – студент Академии имени Я. Сибелиуса в Хельсинки (Финляндия).

Дмитрий Коган постоянно выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии.

Смерть Дмитрия Когана стала трагедией для всего мира музыки, он был сложившимся музыкантом со своей публикой и поклонниками, сказал РИА Новости всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий.