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Российские СМИ сообщили о расселении района на границе с КНДР, а затем это опровергли

время публикации: 15:49 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
Российские СМИ сообщили о расселении района на границе с КНДР, а затем это опровергли

После очередного ракетного испытания, проведенного Северной Кореей, появился слух о том, что департаменту гражданской защиты и Управлению ГО и ЧС Владивостока приказали расселить порядка 1,5 тысяч человек, проживающих у границы с КНДР.

Слух появился 29 августа в телеграмм-канале Mash, а затем был подхвачен российскими и зарубежными СМИ.

30 августа власти Приморья опровергли эти сообщения. "Мы опровергает эту информацию, такую задачу никто не ставил", - цитирует РИА Новости неназванный источник. В сообщении российского информационного агенства также указывается, что в Управлении МЧС по Приморскому краю отказались "комментировать домыслы".

В администрации Хасанского района, непосредственно граничащего с КНДР, заявили, что местное население сейчас волнуют совсем другие проблемы - они заняты восстановлением жилья после масштабного паводка в Приморье.

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Среда, 30 августа 2017 г.
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