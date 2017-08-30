Российские СМИ сообщили о расселении района на границе с КНДР, а затем это опровергли

После очередного ракетного испытания, проведенного Северной Кореей, появился слух о том, что департаменту гражданской защиты и Управлению ГО и ЧС Владивостока приказали расселить порядка 1,5 тысяч человек, проживающих у границы с КНДР.

Слух появился 29 августа в телеграмм-канале Mash, а затем был подхвачен российскими и зарубежными СМИ.

30 августа власти Приморья опровергли эти сообщения. "Мы опровергает эту информацию, такую задачу никто не ставил", - цитирует РИА Новости неназванный источник. В сообщении российского информационного агенства также указывается, что в Управлении МЧС по Приморскому краю отказались "комментировать домыслы".

В администрации Хасанского района, непосредственно граничащего с КНДР, заявили, что местное население сейчас волнуют совсем другие проблемы - они заняты восстановлением жилья после масштабного паводка в Приморье.