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В мире

Ким Чен Ын: пролет ракеты над Японией был "прелюдией" удара по Гуаму

время публикации: 09:34 | последнее обновление: 09:34 блог версия для печати фото
Ким Чен Ын: пролет ракеты над Японией был "прелюдией" удара по Гуаму

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытательный пуск ракеты, пролетевшей 29 августа над Японией, был "прелюдией" к запуску ракет по целям на острове Гуам, сообщает агентство Yonhap.

В публикации отмечается, государственное радио Северной Кореи сообщало о личном присутствии Ким Чен Ына на учениях, когда был осуществлен испытательный запуск баллистической ракеты "Хвасон-12".

Как сообщалось ранее, 29 августа армия Северной Кореи осуществила запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии. Ракета, запущенная с полигона, расположенного около города Сунан (недалеко от Пхеньяна), в сторону Японского моря, упала в Тихий океан почти в 1,2 тысячи километрах к востоку от Японии. По оценке специалистов, ракета пролетела над территорией северного японского острова Хоккайдо, преодолев 2,7 тысячи километров с максимальной высотой полета около 550 километров.

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что ракета упала в 1180 километрах к востоку от мыса Эримо на юго-восточной оконечности Хоккайдо. Он уточнил, что падения на территории Японии обломков ракеты КНДР не обнаружено, данных об ущербе не поступало.

Речь идет о втором запуске ракет армией КНДР после обмена угрозами с Соединенными Штатами и первом запуске, когда ракета преодолела расстояние, достаточное для того, чтобы поразить цель на острове Гуам, где расположены американские военные базы.

В связи с действиями армии КНДР было созвано экстренное совещание Совета безопасности ООН, где была принята резолюция, осуждающая Пхеньян. Однако никаких новых санкций против Северной Кореи введено не было.

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// NEWSru.co.il // В мире // 30 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 29 августа 2017 г.
Дональд Трамп против КНДР: "Рассматриваются все варианты ответа"
// NEWSru.co.il // В мире // 29 августа 2017 г.
Армия КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией







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Среда, 30 августа 2017 г.
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