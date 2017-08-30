РИА Новости: в Киеве похитили сотрудницу "Первого канала" Анну Курбатову

Корреспондент российского "Первого канала" на Украине Анна Курбатова была якобы похищена в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Подробности о судьбе Курбатовой не сообщаются.

Днем ранее стало известно, что Анна Курбатова была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец". Сайт обвинил Курбатову в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

Сайт "Миротворец" позиционирует себя как "центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".