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В мире

РИА Новости: в Киеве похитили сотрудницу "Первого канала" Анну Курбатову

время публикации: 15:03 | последнее обновление: 15:03 блог версия для печати

Корреспондент российского "Первого канала" на Украине Анна Курбатова была якобы похищена в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Подробности о судьбе Курбатовой не сообщаются.

Днем ранее стало известно, что Анна Курбатова была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец". Сайт обвинил Курбатову в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

Сайт "Миротворец" позиционирует себя как "центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

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