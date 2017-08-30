Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей

Совет Безопасности ООН выступил с осуждением запуска баллистической ракеты армией КНДР, сообщает информационное агентство Reuters.

"Совет Безопасности осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН", – цитирует "Интерфакс" заявление председателя Совбеза ООН.

"Совет Безопасности, будучи решительным в своей приверженности созданию безъядерного Корейского полуострова, подчеркивает жизненно важное значение немедленных конкретных действий по снижению напряженности на Корейском полуострове и за его пределами", – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 29 августа, армия Северной Кореи осуществила запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии.

По оценке экспертов министерства обороны Южной Кореи, была запущена баллистическая ракета средней дальности типа "Хвасон-12" или ракета "Хвасон-10", дальность которой составляет до 3 тысяч километров.

В Токио подчеркивают, что впервые за период правления Ким Чен Ына КНДР запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии.

На этот раз ракета, запущенная с полигона, расположенного около города Сунан (недалеко от Пхеньяна), в сторону Японского моря, упала в Тихий океан почти в 1,2 тысячи километрах к востоку от Японии.