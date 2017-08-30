30 августа 2017 г.
последняя новость: 04:51
Сын актера убил человека
Когда начинается средний возраст?
На чьи средства живет Сябитова
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:55 Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей
02:48 Известный российский скрипач Дмитрий Коган ушел из жизни в возрасте 38 лет
19:19 В Вильнюсе включен более мощный передатчик для трансляции на Россию "Радио Свобода"
15:52 Вступил в должность новый посол Израиля в Германии
15:10 Дональд Трамп против КНДР: "Рассматриваются все варианты ответа"
12:59 Опубликованы новые сведения о причастности России к попытке госпереворота в Черногории
12:05 В ЛНР "Свидетелей Иеговы" обвинили в работе на СБУ и неонацистские группировки
11:00 Генерал ФСБ, которого обвинил экс-министр Улюкаев, уходит на пенсию в возрасте 53 лет
09:45 Взрыв около посольства США в Кабуле, один человек погиб
09:25 Число жертв урагана "Харви" в Техасе увеличилось до девяти
В мире

Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей

время публикации: 03:55 | последнее обновление: 04:00 блог версия для печати фото
Совбез ООН осудил запуск баллистической ракеты Северной Кореей

Совет Безопасности ООН выступил с осуждением запуска баллистической ракеты армией КНДР, сообщает информационное агентство Reuters.

"Совет Безопасности осуждает КНДР за ее возмутительные действия и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия. Совет Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой не только угрозу для региона, но и для всех государств-членов ООН", – цитирует "Интерфакс" заявление председателя Совбеза ООН.

"Совет Безопасности, будучи решительным в своей приверженности созданию безъядерного Корейского полуострова, подчеркивает жизненно важное значение немедленных конкретных действий по снижению напряженности на Корейском полуострове и за его пределами", – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 29 августа, армия Северной Кореи осуществила запуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии.

По оценке экспертов министерства обороны Южной Кореи, была запущена баллистическая ракета средней дальности типа "Хвасон-12" или ракета "Хвасон-10", дальность которой составляет до 3 тысяч километров.

В Токио подчеркивают, что впервые за период правления Ким Чен Ына КНДР запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии.

На этот раз ракета, запущенная с полигона, расположенного около города Сунан (недалеко от Пхеньяна), в сторону Японского моря, упала в Тихий океан почти в 1,2 тысячи километрах к востоку от Японии.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 29 августа 2017 г.
Армия КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией
// NEWSru.co.il // В мире // 26 августа 2017 г.
Армия КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 22 августа 2017 г.
Антитеррористические учения в Сеуле: готовность номер 1 к химической атаке. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 августа 2017 г.
Reuters: КНДР посылает в Сирию химическое оружие
// NEWSru.co.il // В мире // 16 августа 2017 г.
Украинские ракеты в КНДР: Порошенко требует тщательно проверить эти подозрения
// NEWSru.co.il // Пресса // 16 августа 2017 г.
Inopressa: Режим Ким Чен Ына выживает, запугивая весь мир
// NEWSru.co.il // В мире // 15 августа 2017 г.
Лидер КНДР объявил, что отложит удар по Гуаму, чтобы понаблюдать за "глупыми янки"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 30 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017