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Глава МИД России: "Москве неизвестно, что кто-либо готовит нападение на Израиль"

время публикации: 17:31 | последнее обновление: 18:10 блог версия для печати фото
Глава МИД России: "Москве неизвестно, что кто-либо готовит нападение на Израиль"

На пресс-конференции, посвященной итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани, министр иностранных дел Сергей Лавров коснулся темы безопасности Израиля.

Лавров заявил, что у Москвы нет информации о том, что кто-либо готовит нападение на Израиль, сообщает РИА Новости.

По всей видимости, таким образом глава МИД России прокомментировал заявление Биньямина Нетаниягу о том, что Иран строит в Сирии и Ливане объекты для производства высокоточных управляемых ракет с целью их использования против Израиля.

"Мы информацией о том, что кто-то готовит нападение на Израиль, не располагаем", - цитирует РИА Новости Лаврова.

Чуть раньше это информационное агентство сообщило, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в беседе с журналистами опроверг информацию о том, что последняя встреча Владимира Путина и Биньямина Нетаниягу проходила на повышенных тонах, так как она касалась действий Ирана. Песков заявил, что разговор был "доверительным и конструктивным".

"И каждый раз здесь никто, скажем так, экзальтированных разговоров не ведет — это абсолютно, еще раз повторяю, доверительный обмен мнениями на ситуацию в регионе, обмен мнениями о возможных путях обеспечения безопасности в приграничных районах, то есть, разговор был исключительно конструктивным", - цитирует агентство пресс-секретаря Кремля.



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