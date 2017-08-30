Отдел госдепартамента по борьбе с антисемитизмом не будет ликвидирован

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон принял решение сохранить пост специального уполномоченного по борьбе с антисемитизмом. Об этом он сообщил в письме, направленном главе сенатского комитета по иностранным делам Бобу Коркеру.

Пост и соответствующий отдел, созданные указом президента Джорджа Буша-мл в 2004 году, предполагалось ликвидировать в рамках сокращения бюджета госдепартамента. Это вызвало возмущение лидеров еврейской общины США.

В июне, на проведенном анти-диффамационной лигой круглом столе, Ханна Розенталь и Айра Форман, занимавшие должность в администрации Барака Обамы, призвали госсекретаря Рекса Тиллерсона пересмотреть это решение.

По их словам, отмена поста специального уполномоченного подорвет усилия США противостоять антисемитизму – как раз тогда, когда ненависть к евреям получает все большее распространение.