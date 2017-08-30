Обеспечивать безопасность 30 тысяч паломников в Умани будут в том числе сотрудники израильской полиции

В этом году в праздник Рош а-Шана Умань могут посетить свыше 30 тысяч человек из 20 стран мира. Согласно заявлению пресс-службы полиции Украины, обеспечивать безопасность паломников будут около 500 украинских полицейских, а также 15 представителей полиции Израиля.

Напомним, сотрудники израильской полиции ежегодно принимают участие в обеспечении безопасности паломников, посещающих в праздник Рош а-Шана могилыу цадика Рабби Нахмана (Брацлавского) в Умани.

В конце минувшего года могила Нахмана была осквернена. Неизвестные облили вход в могильный комплекс красной краской и подбросили в синагогу свиную голову, на которой была вырезана свастика.