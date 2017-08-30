В Москве задержан чеченский бизнесмен Умар Джабраилов

В ночь на среду, 30 августа, в одном из московских отелей был задержан бизнесмен, бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, его задержали за стрельбу в потолок из наградного пистолета, по статье "хулиганство".

Умар Джабраилов. Краткая справка

Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. Окончил пушно-меховой техникум в Москве, затем с 1977 по 1979 служил в Советской армии – в ракетных войсках стратегического назначения. В 1985 году окончил МГИМО по специальности "международные экономические отношения".

В 1986-1988 гг. – лаборант МГИМО, с 1989 по 1992 год работал представителем западных компаний в Москве. С декабря 1992 года – владелец фирмы "Данако", с 1997 года был президентом ООО "Группа Плаза". В 2000 году участвовал в выборах президента РФ, занял последнее место, набрав 0,1% голосов.

Занимался банковским и строительным бизнесом.

В 2004-2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. Был членом российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

В свое время Умара Джабраилова обвиняли в причастности к убийству американского бизнесмена Пола Тейтума, погибшего в Москве в 1996 году, и в причастности к покушению на вице-мэра Москвы Иосифа Орджоникидзе в 2002 году. Джабраилов отверг обвинения в свой адрес, его причастность к преступлениям не была доказана.

Является председателем попечительского совета Московского музея современного искусства, руководит основанной им Ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".