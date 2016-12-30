Штаб по борьбе с террором предупреждает о возможных терактах против израильтян в Индии

В пятницу, 30 декабря, Штаб по борьбе с террором распространил предупреждение о высокой вероятности попыток совершения терактов против израильтян и других "западных целей" в Индии, прежде всего в юго-западных штатах.

В частности, отмечается в предупреждении, высока вероятность террористических нападений в период новогодних праздников на курортах штата Гоа. Причем речь идет о "конкретной угрозе", о которой стало известно спецслужбам.

Штаб по борьбе с террором рекомендует израильтянам воздержаться от посещения юго-западных штатов Индии в ближайшее время. Тем, кто уже находится в этих регионах, рекомендовано покинуть их или соблюдать крайнюю осторожность, особенно на пляжах, в клубах и в ресторанах.





