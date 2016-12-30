30 декабря 2016 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:21 Штаб по борьбе с террором предупреждает о возможных терактах против израильтян в Индии
18:45 В Брюсселе шестилетний мальчик был на 15 часов заперт на балконе при трех градусах тепла
18:00 Путин поздравил Нетаниягу с Новым годом "в русле обеспечения мира"
17:11 За российскими дипломатами, высылаемыми из США, и их семьями направят спецрейс
16:30 В Одесской области задержан мужчина, обезглавивший женщину и ее маленькую дочь
14:28 Путин заявил, что не станет высылать из России американских дипломатов
12:22 МИД России предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов
10:21 Авария на угольной шахте в Индии: не менее пяти погибших, десятки пропавших без вести
03:51 Телеканал CNN сообщил о первых действиях России в ответ на американские санкции
03:01 Украина ввела новые санкции в отношении России
В мире

Штаб по борьбе с террором предупреждает о возможных терактах против израильтян в Индии

время публикации: 19:21 | последнее обновление: 19:23 блог версия для печати фото
Штаб по борьбе с террором предупреждает о возможных терактах против израильтян в Индии

В пятницу, 30 декабря, Штаб по борьбе с террором распространил предупреждение о высокой вероятности попыток совершения терактов против израильтян и других "западных целей" в Индии, прежде всего в юго-западных штатах.

В частности, отмечается в предупреждении, высока вероятность террористических нападений в период новогодних праздников на курортах штата Гоа. Причем речь идет о "конкретной угрозе", о которой стало известно спецслужбам.

Штаб по борьбе с террором рекомендует израильтянам воздержаться от посещения юго-западных штатов Индии в ближайшее время. Тем, кто уже находится в этих регионах, рекомендовано покинуть их или соблюдать крайнюю осторожность, особенно на пляжах, в клубах и в ресторанах.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 24 октября 2016 г.
На востоке Индии ликвидированы около 20 боевиков-маоистов
// NEWSru.co.il // В мире // 8 октября 2016 г.
В Бангладеш ликвидированы 11 боевиков исламистской группировки
// NEWSru.co.il // В мире // 3 октября 2016 г.
Спецслужбы Индии задержали шестерых предполагаемых активистов "Исламского государства"







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 30 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016