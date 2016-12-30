Нападение на патруль Росгвардии в Новой Москве: один убитый, один раненый. Подозреваемые задержаны

В Новой Москве вечером в четверг, 29 декабря, было совершено нападение на сотрудников Росгвардии. В результате один из них погиб, еще один получил ранения.

"На территории Новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия", – сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.

Нападавшие завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами.

В целях розыска и задержания преступников был поднят гарнизон столичной полиции. Вскоре подозреваемых в нападении задержали.

"Поднятые по тревоге специальные подразделения Росгвардии центрального округа совместно с сотрудниками МВД задержали всех подозреваемых в нападении на экипаж вневедомственной охраны. Все оружие возвращено", – сообщили агентству в пресс-службе Росгвардии по центральному округу.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, задержаны восемь человек. Ранее сообщалось о пяти задержанных, уроженцах Северного Кавказа.