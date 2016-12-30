30 декабря 2016 г.
последняя новость: 03:01
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:01 Украина ввела новые санкции в отношении России
02:08 На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
01:38 Нападение на патруль Росгвардии в Новой Москве: один убитый, один раненый. Подозреваемые задержаны
21:22 Reuters: США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции
20:39 Президент РФ подписал "закон садистов" – о порядке избиения заключенных
19:51 Житель Флориды потребовал, чтобы персонал McDonald's включил "мусульманскую" музыку
19:32 Полиция США нашла женщину, которая пропала 35 лет назад – живой и невредимой
18:19 В Бразилии исчез греческий посол: он не выходит на связь три дня
16:46 Задержанный накануне уроженец Туниса не имел отношения к теракту в Берлине
16:07 СМИ: службы безопасности изучили досье Аниса Амри и решили, что он не представляет угрозы
В мире

Нападение на патруль Росгвардии в Новой Москве: один убитый, один раненый. Подозреваемые задержаны

время публикации: 01:38 | последнее обновление: 02:24 блог версия для печати фото
Нападение на патруль Росгвардии в Новой Москве: один убитый, один раненый. Подозреваемые задержаны

В Новой Москве вечером в четверг, 29 декабря, было совершено нападение на сотрудников Росгвардии. В результате один из них погиб, еще один получил ранения.

"На территории Новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия", – сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД.

Нападавшие завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами.

В целях розыска и задержания преступников был поднят гарнизон столичной полиции. Вскоре подозреваемых в нападении задержали.

"Поднятые по тревоге специальные подразделения Росгвардии центрального округа совместно с сотрудниками МВД задержали всех подозреваемых в нападении на экипаж вневедомственной охраны. Все оружие возвращено", – сообщили агентству в пресс-службе Росгвардии по центральному округу.

Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, задержаны восемь человек. Ранее сообщалось о пяти задержанных, уроженцах Северного Кавказа.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 30 декабря 2016 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2016