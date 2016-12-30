В Одесской области задержан мужчина, обезглавивший женщину и ее маленькую дочь

В пятницу, 30 декабря, в Одесской области полицией был задержан 31-летний мужчина, который разыскивался за убийство 42-летней женщины и ее двухлетней дочери, сообщает "Интерфакс-Украина". Убийство было совершено накануне в Овидиополе, преступник обезглавил женщину и ребенка.

Как отмечает NEWSru.ua, при задержании убийцы никто не пострадал.

Злоумышленник был задержан в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения преступления.

Расследование ведется в рамках уголовного производства по ч.2 п.1 п.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Украинские СМИ отмечают, что этот мужчина не только убил женщину и девочку, он пытался убить других людей, совершив наезд на грузовике на большую группу людей в Одессе.