Путин заявил, что не станет высылать из России американских дипломатов

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 декабря, заявил, что российские власти не будут никого высылать в ответ на действия властей США. Более того, она заявил, что приглашает детей американских дипломатов на новогоднее шоу в Кремле.

При этом Путин отметил, что у России были все основания на симметричный ответ Вашингтону после того, как американские власти объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Российский президент выразил сожаление действиями администрации Барака Обамы и поздравил избранного президента США Дональда Трампа и весь американский народ с наступающим Новым годом.

Ранее в пятницу министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата и выслать из страны. Об этом журналистам сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. МИД РФ предлагал выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых сотрудников генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

Лавров заявил также, что обвинения в адрес РФ со стороны властей США, утверждающий, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы, безосновательны. Он также подчеркнул, что Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности. В частности, ведомство предложило запретить США пользоваться двумя объектами в российской столице, передает ТАСС.