Путин поздравил Нетаниягу с Новым годом "в русле обеспечения мира"

Пресс-служба Кремля в пятницу, 30 декабря, опубликовала тексты поздравительных телеграмм, направленных от имени президента России Владимира Путина лидерам других государств. В частности, Путин поздравил с Новым годом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

В поздравительной телеграмме "Путин выразил уверенность в успешном продолжении в 2017 году совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-израильских отношений и конструктивного взаимодействия в региональных и международных делах в интересах дружественных народов двух государств, в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", говорится в официальном сообщении.