30 декабря 2016 г.
последняя новость: 18:08
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В мире

Путин поздравил Нетаниягу с Новым годом "в русле обеспечения мира"

время публикации: 18:00 | последнее обновление: 18:00 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин

Пресс-служба Кремля в пятницу, 30 декабря, опубликовала тексты поздравительных телеграмм, направленных от имени президента России Владимира Путина лидерам других государств. В частности, Путин поздравил с Новым годом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

В поздравительной телеграмме "Путин выразил уверенность в успешном продолжении в 2017 году совместной работы по наращиванию всего комплекса российско-израильских отношений и конструктивного взаимодействия в региональных и международных делах в интересах дружественных народов двух государств, в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", говорится в официальном сообщении.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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