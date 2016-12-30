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В мире

На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

время публикации: 02:08 | последнее обновление: 02:19 блог версия для печати фото
На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Возле побережья острова Сумбава на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение было зафиксировано в пятницу, 30 декабря, в 05:30 по местному времени. Его эпицентр располагался в 68,3 км к югу от города Бима, очаг залегал на глубине 72,3 км.

Предупреждение об опасности возникновения цунами опубликовано не было. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Самое мощное землетрясение за последнее десятилетие произошло в Индонезии 27 мая 2006, тогда погибли около 5.100 человек. Пострадала Индонезия и в результате самого разрушительного землетрясения этого века, происшедшего в Южной Азии 26 декабря 2004, жертвами которого стали около 240.000 человек.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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