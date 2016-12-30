Возле побережья острова Сумбава на востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Согласно данным Геологической службы США, землетрясение было зафиксировано в пятницу, 30 декабря, в 05:30 по местному времени. Его эпицентр располагался в 68,3 км к югу от города Бима, очаг залегал на глубине 72,3 км.

Предупреждение об опасности возникновения цунами опубликовано не было. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Самое мощное землетрясение за последнее десятилетие произошло в Индонезии 27 мая 2006, тогда погибли около 5.100 человек. Пострадала Индонезия и в результате самого разрушительного землетрясения этого века, происшедшего в Южной Азии 26 декабря 2004, жертвами которого стали около 240.000 человек.