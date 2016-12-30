30 декабря 2016 г.
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В мире

СМИ: Константин Райкин госпитализирован в Москве

время публикации: 19:55 | последнее обновление: 19:59 блог версия для печати фото
Константин Райкин

Вечером в пятницу, 30 декабря, телеканал "360" сообщил, что актера и руководителя академического театра "Сатирикон" Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве.

Источник в экстренных службах сообщил телеканалу "360", что актера на машине скорой помощи отвезли в Научно-Исследовательский Институт Склифосовского.

Ранее сообщалось, что на гастролях в Тобольске 66-летний Константин Райкин повредил ногу, ему провели операцию под общим наркозом в местной больнице. Связана ли госпитализация в Москве с этим инцидентом, пока неизвестно.

Напомним, что весной 2017 года Райкин планирует гастролировать в Израиле с моноспектаклем "Над балаганом небо".

Константин Райкин — художественный руководитель Государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина, народный артист России, режиссер, лауреат Государственных премий РФ, четырежды лауреат Национальной премии "Золотая Маска", лауреат премии Фонда К. Станиславского, премий "Хрустальная Турандот", "Чайка", "Кумир", "Триумф", художественный руководитель "Высшей школы сценических искусств", профессор.

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