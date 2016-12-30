30 декабря 2016 г.
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В мире

МИД России предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов

время публикации: 12:22 | последнее обновление: 12:23 блог версия для печати фото

Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата и выслать из страны, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, заявление которого цитируют многие российские СМИ.

РИА Новости уточняет, что МИД РФ предлагает выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых сотрудников генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

Лавров продолжает заявлять, что обвинения в адрес РФ со стороны властей США, утверждающий, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы, безосновательны. Он также подчеркнул, что Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности. В частности, ведомство предложило запретить США пользоваться двумя объектами в российской столице, передает ТАСС.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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