МИД России предложил Путину выслать из страны 35 американских дипломатов

Министерство иностранных дел России предложило президенту РФ Владимиру Путину объявить 35 американских дипломатов персонами нон грата и выслать из страны, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, заявление которого цитируют многие российские СМИ.

РИА Новости уточняет, что МИД РФ предлагает выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых сотрудников генерального консульства США в Санкт-Петербурге.

Лавров продолжает заявлять, что обвинения в адрес РФ со стороны властей США, утверждающий, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы, безосновательны. Он также подчеркнул, что Москва не оставит санкции Вашингтона без ответа и будет действовать на принципах взаимности. В частности, ведомство предложило запретить США пользоваться двумя объектами в российской столице, передает ТАСС.