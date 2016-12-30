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В мире

Украина ввела новые санкции в отношении России

время публикации: 03:01 | последнее обновление: 03:02 блог версия для печати

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщила пресс-служба СНБО по итогам состоявшегося заседания Совета.

"В связи с продолжающейся гибридной агрессией РФ против Украины СНБО ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора", – цитирует сообщение ТАСС.

Как отметили в СНБО, санкции, в частности, введены против лиц, которые избраны в Государственную думу по результатам выборов в Крыму и Севастополе, членов избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были "перерегистрированы по российскому законодательству". Кроме того, ограничения коснутся "должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному задержанию украинских граждан в России".

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