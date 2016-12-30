Телеканал CNN сообщил о первых действиях России в ответ на американские санкции

Телеканал CNN сообщил о "первых видимых действиях", предпринятых Москвой в ответ на введение США новых санкций в отношении РФ и высылку 35 российских дипломатов.

По информации телеканала, ссылающегося на "американского представителя, который был проинформирован по данному поводу", речь идет о закрытии англо-американской школы в Москве, предназначенной для детей сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады, передает РИА Новости.

Также сообщается о "закрытии доступа" в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.