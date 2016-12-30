30 декабря 2016 г.
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В мире

Телеканал CNN сообщил о первых действиях России в ответ на американские санкции

время публикации: 03:51 | последнее обновление: 04:09 блог версия для печати фото
Телеканал CNN сообщил о первых действиях России в ответ на американские санкции

Телеканал CNN сообщил о "первых видимых действиях", предпринятых Москвой в ответ на введение США новых санкций в отношении РФ и высылку 35 российских дипломатов.

По информации телеканала, ссылающегося на "американского представителя, который был проинформирован по данному поводу", речь идет о закрытии англо-американской школы в Москве, предназначенной для детей сотрудников диппредставительств США, Великобритании и Канады, передает РИА Новости.

Также сообщается о "закрытии доступа" в посольскую резиденцию в Серебряном Бору.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.
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