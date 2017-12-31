В Таиланде погиб 28-летний израильтянин

В Таиланде, на острове Самуй, погиб 28-летний израильтянин, Радван Сабихи, из арабской деревни Кафр-Миср на северо-востоке Израиля.

Согласно сообщению Zone Samui, молодой человек, отдыхавший на острове вместе с друзьями, прыгнул с большой высоты в водопад На-Муанг-2, и пропал из виду. Встревоженные друзья Радвана обратились за помощью в администрацию парка.

Вскоре спасатели обнаружили тело молодого человека среди обломков скал у подножия водопада. Судя по всему, он погиб, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть.

Администрация сафари-парка "На-Муанг" отмечает, что возле водопада расставлены щиты с предупреждением о том, что купаться в его водах и, тем более, нырять в него, опасно для жизни.