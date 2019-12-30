Пентагон: армия США нанесла удары по объектам "Аш-Шабаб" в Сомали, убиты четверо террористов

Министерство обороны США объявило, что американские военно-воздушные силы атаковали три объекта террористической организации "Аш-Шабаб" в Сомали.

По сведениям Пентагона, в результате этих ударов были убиты, по меньшей мере, четверо террористов.

Ранее Пентагон объявил об ударах в Ираке и Сирии по объектам шиитской группировки "Катаиб Хизбалла".