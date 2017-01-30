30 января 2017 г.
последняя новость: 19:00
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:38 МИД Мексики требует от Израиля извиниться за слова Нетаниягу
18:10 Нового лидера французских левых поддержали антисемиты Мбала Мбала и Сораль
17:28 Расстрел людей в мечети Квебека: задержаны Александр Биссоннетт и Мухаммад аль-Хадир
17:15 Россиянка, боявшаяся потерять работу, сожгла новорожденного сына в печи
16:35 Британцы не хотят видеть Дональда Трампа: петиция собрала 1,3 млн подписей
15:11 Свастики обнаружены в Университете Стэнфорда – второй раз за месяц
13:26 Авиакомпания Air France не пустила 21 пассажира на рейсы в США
11:22 Актер Антонио Бандерас был госпитализирован в Англии
11:02 В Китае в зоопарке тигр задрал посетителя, который залез в вольер, чтобы не платить за вход
10:44 Алексей Улюкаев останется под домашним арестом
В мире

Нового лидера французских левых поддержали антисемиты Мбала Мбала и Сораль

время публикации: 18:10 | последнее обновление: 18:10 блог версия для печати фото
Бывший министр образования Франции Бенуа Амон, который с большим отрывом победил во втором туре праймериз в Социалистической партии

Бывший министр образования Франции Бенуа Амон, который с большим отрывом победил во втором туре праймериз в Социалистической партии, набрав почти 60% голосов, призывал однопартийцев поддержать палестинцев с тем, чтобы привлечь голоса мусульман.

Об этом пишет в понедельник, 30 января, агентство еврейских новостей JTA.

На прошлой неделе его публично поддержали создатели Антисионистской партии – комик Дьедонне Мбала Мбала и Ален Сораль, писатель и публицист крайне правого толка. Оба деятеля неоднократно обвинялись в отрицании Холокоста и разжигании ненависти в отношении евреев.

На своем сайте Сораль пишет, что Мануэля Вальса, бывшего премьер-министра, который проиграл Амону, набрав лишь 40% голосов, следует "выбить из гонки – он якобы заключил союз с Советом еврейских организаций Франции (CRIF), защищал евреев и проводил произраильскую политику.

Бенуа Амон поспешил отказаться от этой поддержки, сообщает JTA.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 января 2017 г.
Кандидатом в президенты от французских социалистов стал "революционер" Бенуа Амон
// NEWSru.co.il // В мире // 22 января 2017 г.
Во второй тур праймериз французских социалистов вышли Амон и Вальс
// NEWSru.co.il // В мире // 19 января 2017 г.
Опрос Le Monde: Марин Ле Пен победит в первом раунде президентских выборов







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 30 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017