Нового лидера французских левых поддержали антисемиты Мбала Мбала и Сораль

Бывший министр образования Франции Бенуа Амон, который с большим отрывом победил во втором туре праймериз в Социалистической партии, набрав почти 60% голосов, призывал однопартийцев поддержать палестинцев с тем, чтобы привлечь голоса мусульман.

Об этом пишет в понедельник, 30 января, агентство еврейских новостей JTA.

На прошлой неделе его публично поддержали создатели Антисионистской партии – комик Дьедонне Мбала Мбала и Ален Сораль, писатель и публицист крайне правого толка. Оба деятеля неоднократно обвинялись в отрицании Холокоста и разжигании ненависти в отношении евреев.

На своем сайте Сораль пишет, что Мануэля Вальса, бывшего премьер-министра, который проиграл Амону, набрав лишь 40% голосов, следует "выбить из гонки – он якобы заключил союз с Советом еврейских организаций Франции (CRIF), защищал евреев и проводил произраильскую политику.

Бенуа Амон поспешил отказаться от этой поддержки, сообщает JTA.