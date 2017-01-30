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В мире

Актер Антонио Бандерас был госпитализирован в Англии

время публикации: 11:22 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
Антонио Бандерас в ноябре 2016 года

Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас в четверг, 26 января, был доставлен в больницу в английском графстве Суррей в связи с жалобами на сильную боль в области груди, однако журналистам об этом стало известно только в воскресенье, пишет британский таблоид The Sun.

56-летний актер был госпитализирован после того, как ему стало плохо не репетиции.

Судя по имеющейся информации, Бандерасу оказали необходимую медицинскую помощь, после чего его выписали из больницы.

Сам Антонио подтвердил редакции The Sun факт своей краткосрочной госпитализации и выразил признательность английским врачам.

Несколько недель назад британские СМИ сообщали, что Бандерас присутствовал на свадьбе 19-летней Ирины Коган, внучки российского олигарха Валерия Когана – совладельца аэропорта Домодедово, крупнейшего в Восточной Европе.

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