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Россиянка, боявшаяся потерять работу, сожгла новорожденного сына в печи

время публикации: 17:15 | последнее обновление: 17:15 блог версия для печати фото
Россиянка, боявшаяся потерять работу, сожгла новорожденного сына в печи

Сотрудники правоохранительных органов Кемеровской области расследуют обстоятельства смерти новорожденного ребенка, обгоревшие останки которого были найдены в печи 27 января этого года.

Согласно предварительной версии, младенца сожгла его мать, жительница селе Благовещенка Мариинского района, которая не хотела уходить в декрет из боязни потерять работу, пишет 30 январяю местное издание Vse42.ru

"34-летняя мать троих детей родила ребенка, пока муж был на рыбалке, и сожгла в печи. Боялась потерять работу, всем говорила, что просто располнела", – приводит издания слова обвиняемой, которая, как сообщается в этой заметке, работает в доме-интернате для престарелых и инвалидов.

"Муж приехал, избил и вызвал полицию. Сейчас она проходит психиатрическую экспертизу. Уже на следующий день все село знало о том, что полиция доставала из печи обгоревшие детские кости", – сообщил источник издания.

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