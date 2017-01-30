30 января 2017 г.
последняя новость: 20:37
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В мире

Студент-антрополог Александр Биссоннетт подозревается в расстреле людей в мечети Квебека

время публикации: 20:34 | последнее обновление: 20:51 блог версия для печати фото
Студент-антрополог Александр Биссоннетт подозревается в расстреле людей в мечети Квебека

После того, как в СМИ появилась информация, что по подозрению в совершении вооруженного нападения на посетителей исламского культурного центра Квебека были задержаны двое мужчин, а также были сообщены их имена, пресс-служба полиции распространила заявление о том, что один из задержанных после беседы со следователями освобожден из-под стражи, с него сняты все подозрения.

Ранее канадское издание The Globe and Mail опубликовало имена задержанных. Согласно этой публикации, по подозрению в совершении этого преступления были задержаны Александр Биссоннетт и Мухаммад аль-Хадир. Оба задержанных были студентами Университета Лаваль, расположенного неподалеку от исламского центра.

The Globe and Mail пишет, что Сыскная полиция Квебека отказывается давать информацию о том, кто из двух задержанных является подозреваемым.

При этом сайт Le Journal de Québec пишет, что под арестом остается 27-летний студент антропологического факультета Александр Биссоннетт из Кап-Ружа. Биссоннетт ранее не имел проблем с законом.

"Нет никаких указаний на то, что у него были сообщники", - сообщила Le Journal de Québec пресс-секретарь сыскной полиции Кристина Куломбе.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 29 января, в 19:55 по местному времени двое вооруженных злоумышленников, лица которых были скрыты масками, открыли огонь в исламском культурном центре Квебека, который также именуют "большой мечетью" этого канадского города. После стрельбы по мужчинам на первом этаже мечети один из злоумышленников поднимался на второй этаж, где находились женщины и дети, и продолжал стрелять.

В результате нападения были убиты шесть человек, еще 17 были ранены. Число жертв может возрасти, так как пять пострадавших госпитализированы в тяжелом или критическом состоянии. 12 человек, получивших незначительные ранения и травмы, выписаны из больницы. Известно, что погибшим было от 35 до 70 лет.

В момент нападения в здании мечети находились около 60 человек, пришедших на вечернюю молитву.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 30 января 2017 г.
Расстрел людей в мечети Квебека: один из задержанных освобожден
// NEWSru.co.il // В мире // 30 января 2017 г.
Нападение на исламский центр в Квебеке, убиты шесть человек







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Понедельник, 30 января 2017 г.
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