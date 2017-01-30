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Нападение на исламский центр в Квебеке, убиты пять человек

время публикации: 05:54 | последнее обновление: 06:02 блог версия для печати фото
Нападение на исламский центр в Квебеке, убиты пять человек

Вечером в воскресенье, 29 января, неизвестные злоумышленники открыли огонь в исламском культурном центре Квебека, который также именуют "большой мечетью" этого канадского города. В результате вооруженного нападения убиты пять человек, сообщает агентство Reuters.

В момент нападения в здании мечети находились около 40 человек, пришедших на вечернюю молитву.

Со слов свидетелей полиция установила, что нападение осуществили три человека. По горячим следам задержаны двое подозреваемых.

Канадские СМИ передают, что после стрельбы по людям на первом этаже мечети один из злоумышленников поднимался на второй этаж и продолжал стрелять.

Информация о жертвах уточняется.



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Понедельник, 30 января 2017 г.
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