30 января 2017 г.
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Авиакомпания Air France не пустила 21 пассажира на рейсы в США

время публикации: 13:26 | последнее обновление: 13:26 блог версия для печати фото
Авиакомпания Air France не пустила 21 пассажира на рейсы в США

Авиакомпания Air France отменила билеты на авиарейсы в США 21 пассажиру из мусульманских стран, которых не должны были впустить в страну в связи с новым указом Дональда Трампа, сообщает AP.

Представители авиакомпании не уточнили, гражданами каких государств являются пассажиры, которым было отказано в доставке в США.

Указ, вызвавший волну протестов в США и во всем мире, был подписан президентом Трампом вечером в пятницу, 27 января. Указ Трампа приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней. Этот указ запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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