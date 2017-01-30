Больная раком американка родила четверню: пользователи сети собрали для нее $1 млн

Кайла Гайтан, 29-летняя американка, обнаружила, что больна раком спустя неделю после того, как в январе прошлого года вышла замуж за своего возлюбленного – сержанта армии США Чарльза Гайтана. Молодожены поселились на военной базе возле Форт-Кэмпбелл, штат Теннеси, где служил муж.

Медики диагностировали у нее лимфому Ходжкина, злокачественное заболевание лимфоидной ткани. Кайла перенесла курс химиотерапии и вошла в состояние ремиссии. Врачи были уверены, что она не сможет иметь детей, однако Кайла неожиданно забеременела и ждала появления на свет четверни.

Но на тридцатой неделе беременности анализы показали, что рак вернулся, и женщине экстренно провели кесарево сечение – все дети, к счастью, оказались здоровыми.

Самой же Кайле требовалось экстренное лечение. Друзья этой пары опубликовали на сайте GoFundMe просьбу о пожертвованиях, и каково же было их удивление, когда вместо необходимых для очередного курса химиотерапии 5.000 долларов пользователи собрали более миллиона.

В интервью издание People Кайла призналась, что эта акция "вернула ей веру в людей: "Это удивительно, когда совершенно незнакомые люди так хотят помочь нашей семье".