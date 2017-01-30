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В мире

Кандидатом в президенты от французских социалистов стал "революционер" Бенуа Амон

время публикации: 09:50 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати фото
Бенуа Амон

Бывший министр образования Франции Бенуа Амон с большим отрывом победил во втором туре праймериз в социалистической партии, набрав почти 60% голосов, тогда как бывший премьер-министр Мануэль Вальс набрал всего 40%.

49-летний Амон занимал самую левую позицию из семи участвовавших в первом туре кандидатов от социалистической партии.

В программе Амона - равный базовый доход, легализация каннабиса и отказ от недавно принятого закона, облегчающего увольнение наемных работников.

Согласно опросам, в первом раунде предстоящих во Франции президентских выборов может победить глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Экс-премьер Франсуа Фийон, возглавляющий умеренно-правую партию "Республиканцы", несколько отстает от Ле Пен. В то же время социологи не исключают, что Эммануэль Маркон, в прошлом весьма успешный министр экономики Франции в правительстве Олланда, который идет на выборы как независимый кандидат, может преподнести неожиданный сюрприз. В настоящее время Макрон занимает третье место, согласно опросам, набирая от 16% до 20% голосов избирателей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 22 января 2017 г.
Во второй тур праймериз французских социалистов вышли Амон и Вальс
// NEWSru.co.il // В мире // 19 января 2017 г.
Опрос Le Monde: Марин Ле Пен победит в первом раунде президентских выборов







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Понедельник, 30 января 2017 г.
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